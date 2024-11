Veepee recrute dans l’Ain. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Veepee recrute 100 personnes à Saint-Vulbas et La Boisse dans l'Ain.

Le leader européen des ventes privées, Veepee recrute 100 préparateurs de commande en CDI sur ses sites logistiques aindinois à Saint-Vulbas et La Boisse près de Lyon. 30 personnes sont ainsi recherchées à La Boisse et 70 à Saint-Vulbas.

L'entreprise recherche des personne avec un "fort esprit d'équipe et une bonne capacité d'adaptation". Les horaires sont en 2x8 avec des journées de travail le samedi de manière ponctuelle.

Les salariés bénéficient d'un treizième mois indique l'entreprise qui promet également des primes et des "mesures visant à améliorer le bien-être au travail". Elle évoque également "de réelles perspectives d'évolution". L'entreprise propose des paniers repas, de la participation et de l'intéressement ainsi que des chèques vacances et noël.