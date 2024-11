Linda Lee Hopkins et Ben l'Oncle Soul en concert à Lyon

Mercredi 6 novembre, Linda Lee Hopkins et Ben l'Oncle Soul s'invitent aux Docks 40 de Confluences pour une soirée gratuite sur le thème de la musique soul.

Chaque mercredi, dès 19h30, le restaurant festif du 2ème arrondissement, Docks 40 propose des soirées, jazz, soul ou lounge. Après Yuri Buenaventura ou Kimberose, c'est au tour de Linda Lee Hopkins et Ben l'Oncle Soul, d'animer cette semaine la scène du Docks 40.

Un show gratuit, permettant d'assister aux prestations vocales de la chanteuse américaine Linda Lee Hopkins et du chanteur Ben l'Oncle Soul, notamment connu pour son titre Soulman. L'occasion de voir le duo performer sur leur titre "One more chance", tiré de l'album de la chanteuse intitulé Spirit and Soul.

Réservations au : 04 78 40 40 40

