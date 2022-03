La Métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne et le groupe SERL lancent une concertation ce mercredi 23 mars dans le cadre du réaménagement du passage Rey aux Gratte-ciel, à Villeurbanne.

C'est un espace de 2300 m², situé entre la piscine Boulloche et la salle des Gratte-Ciel à Villeurbanne, au nord du passage Rey, qui va être entièrement rénové. Mais avant que les premiers travaux ne soient entamés, la ville de Villeurbanne et le groupe SERL, en collaboration avec la Métropole de Lyon, lancent une concertation mercredi 23 mars pour imaginer avec les habitants les futures installations sur cette zone. La réunion se déroulera entre 15 heures et 18 heures devant l'entrée du nouveau lycée Pierre-Brossolette.

Deux autres réunions prévues en mars

"Avec du mobilier pour s’asseoir ? des transats pour se détendre ? des espaces végétalisés ? un terrain de glisse urbaine ? des aménagements ludiques pour les enfants ?", se questionne la mairie de Villeurbanne. Elle explique par ailleurs que deux autres rencontres à propos de ce projet sont prévues en mars. Le mercredi 30 mars entre 15h et 18h30 devant l'entrée du nouveau lycée Pierre-Brossolette, sur l'esplanade Agnès-Varda. Et le samedi 26 mars, entre 11h et 16h, sur le site du laboratoire extérieur des Gratte-Ciel, à Villeurbanne.

Il sera ensuite possible de donner son avis en ligne, du 30 mars au 30 avril, sur jardindesplanches.urbipuzl.com

Lire aussi, sur Villeurbanne

- Villeurbanne, capitale française de la culture en 2022 : la culture partout et pour tous pendant un an, tout ce qu'il faut savoir

- Métropole de Lyon : tout ce qu’il faut savoir sur les nombreux projets à Villeurbanne

- Villeurbanne : quels aménagements pour la place Grandclément ? Éléments de réponses ce jeudi