La place Jules-Grandclément à Villeurbanne, va subir un réaménagement. Une présentation de l'avant-projet est effectuée ce jeudi.

Les habitants sont invités à découvrir l'avant-projet de l'aménagement de la place Jules-Grandclément, à Villeurbanne, ce jeudi 24 mars 18h30 à la MJC Damidot "à la suite du bilan des aménagements transitoires et de la concertation", explique la ville de Villeurbanne.

Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon à l'urbanisme, au renouvellement urbain et au cadre de vie, et Agnès Thouvenot, adjointe au maire de Villeurbanne, déléguée à la transition écologique, à l'urbanisme et à l'habitat, seront notamment présentes. Comme d'autres élus et équipes de la Métropole de Lyon, de la ville de Villeurbanne et du Sytral.

Les habitants pourront discuter avec eux des différentes propositions du projet.

Informations pratiques

MJC - salle la Balise 46

46, cours Jean-Damidot à Villeurbanne

Bus : C3, arrêt Blanqui-Centre mémoires & société

C11, arrêt Arago

C26 et 198, arrêt Grandclément

Lire aussi, sur Villeurbanne

- Villeurbanne, capitale française de la culture en 2022 : la culture partout et pour tous pendant un an, tout ce qu'il faut savoir

- Métropole de Lyon : tout ce qu’il faut savoir sur les nombreux projets à Villeurbanne