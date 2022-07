Réaménagement de la rue Garibaldi : une réunion publique ce mardi soir

La rue Garibaldi, l'une des artères les plus longues de Lyon, va être réaménagée sur une partie. Une trémie va notamment être supprimée.

C'est l'une des artères les plus longues, et les plus fréquentées, de la ville de Lyon. La rue Garibaldi, qui sillonne la cité rhodanienne du parc de la Tête d'Or, au nord, dans le 6e arrondissement, jusqu'à l'avenue Berthelot, au sud, dans le 7e arrondissement. En traversant le 3e arrondissement.

La Métropole de Lyon compte réaménager le tronçon rue d’Arménie – Grande rue de la Guillotière de la rue Garibaldi, dans le 7e arrondissement de Lyon. D'après une information de Tribune de Lyon, la trémie de la rue Garibaldi va notamment disparaître.

Une réduction du nombre de voies de circulation est prévue, et donc une suppression de la trémie. Un budget de 10M d'euros est envisagé pour le réaménagement, avec un espace avec plus de verdure à la clé.

Une réunion publique a lieu ce mardi soir, le 5 juillet, à 18h30, en mairie du 7e arrondissement de Lyon, place Jean-Macé.

Plus d'informations ici.