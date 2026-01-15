Villeurbanne : un appartement ciblé par des tirs en pleine nuit

De nouveaux coups de feu ont été tirés en pleine nuit, mardi à mercredi, en plein centre-ville de Villeurbanne. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des riverains de la rue Ollier ont été réveillés par plusieurs détonations. Selon les informations de nos confrères du Progrès, sept coups de feu ont visé un appartement situé dans un immeuble du centre-ville. Un départ de feu aurait également été constaté sur place, sans faire de victime.

Alertés par un appel au 17, les policiers sont intervenus peu avant minuit. Sur place, ils ont relevé plusieurs impacts de balles sur les volets du logement pris pour cible. La Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a confirmé l’intervention et l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances et les auteurs de ces tirs.