Vendredi 18 octobre, les cloches sonneront le début des vacances de la Toussaint dans le Rhône. A cette occasion, la Ville de Villeurbanne soutient une initiative intergénérationnelle : le soutien scolaire assuré par plusieurs retraités villeurbannais.

Cinq bénévoles retraités vont enfiler leur casquette de professeurs pendant les vacances scolaires d'automne. Ils vont donner des cours de soutien scolaire à plusieurs élèves du CP au CM2.

En plus d'aider les élèves dans leurs apprentissages, l'objectif de cette initiative portée par la Maison du livre, de l'image et du son, en partenariat avec l'Office Villeurbannais des personnes âgées et retraitées, est de créer des liens entre les générations.

Plusieurs créneaux disponibles

Plusieurs créneaux sont disponibles du mardi 22 au vendredi 25 octobre, puis du mardi 29 au jeudi 31 octobre de 14h à 17h.

L'inscription est nécessaire. Elle se fait via l'accueil de la Maison du livre, de l'image et du son au 04.78.68.04.04 ou directement sur place.