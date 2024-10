Une expérimentation va débuter lundi 21 octobre sur le tracé de la Voie Lyonnaise n°12. Elle suppose le passage à sens unique de l'avenue Rockefeller, dans les 3e et 8e arrondissements de Lyon.

Il ne sera bientôt plus possible de circuler de l'est à l'ouest sur l'avenue Rockefeller à Lyon. La Métropole de Lyon va lancer une expérimentation sur ce tronçon allant de place d’Arsonval (devant l'hôpital Edouard-Herriot) jusqu'au boulevard Pinel. A partir du 21 octobre, en fin d'après-midi, et jusqu’en juin 2025, l'avenue Rockefeller passera en sens unique.

Concrètement, les voitures arrivant du boulevard Pinel et de l'avenue Franklin Roosevelt ne pourront plus emprunter l'avenue Rockefeller.

Passage de la Voie Lyonnaise N°12

Ce changement de circulation provisoire intervient dans le cadre du projet d'autoroute cyclable, avec la Voie Lyonnaise n°12 d'une longueur de 19 kilomètres, qui va relier le 9e arrondissement de Lyon à Saint-Priest.

Compte tenu de l'aménagement actuel de la voirie, "la mise à sens unique de l’avenue Rockefeller est la seule solution permettant d’insérer un aménagement cyclable sécurisé et améliorer le confort des piétons", justifie le Grand Lyon dans un communiqué de presse publié ce jeudi 17 octobre. La Métropole rappelle par ailleurs que cette proposition est celle de plusieurs riverains, interrogés lors des concertations et réunions publiques sur le projet.

Au moins jusqu'en juin 2025

Si les derniers travaux de la Voie n°12 se termineront en 2026, l'expérimentation du passage en sens unique de l'avenue Rockefeller se terminera, lui, en juin 2025. D'ici là, les flux des véhicules motorisés et des déplacements à vélo seront analysées. Un bureau d'études indépendant sera régulièrement sur place pour compléter les résultats des comptages.

Si les résultats de l'expérimentation sont concluants, le passage à sens unique de l'avenue sera pérennisé.