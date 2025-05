Depuis ce mardi 20 mai, à Villeurbanne, une partie du corps enseignant et éducatif du collège des Gratte-Ciel Morce-Leroux a exercé son droit de grève.

Les personnels du collège des Gratte-Ciel Morice-Leroux de Villeurbanne sont bien entrés en grève ce mardi 20 mai. Dans un communiqué de presse, ils revendiquent un mouvement de grève suivi par 80 % des enseignants, 100 % des surveillants (AED) et plus de 80 % des AESH. Vendredi 16 mai, ils avaient menacés d'exercer leur droit de grève à partir de ce mardi.

Chose faite donc, afin de dénoncer "des moyens plus qu'insuffisants, sans amélioration notable" et de déplorer un taux d'encadrement prévisionnel en baisse pour la rentrée prochaine, en raison de l'arrivée de 56 élèves supplémentaires. Le corps enseignant et éducatif se rassemblera à partir de 13h15 devant la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Lyon pour demander à être reçu.

"Face aux inquiétudes et à la colère des personnels, la DSDEN répond aux abonnés absents et ne daigne même pas répondre à notre demande d'audience déposée le 12 mai", écrit l'assemblée des personnels du collège, soutenue par les organisations syndicales locales CGT, CNT et Sud.