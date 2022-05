(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Les joueurs de l’Asvel réalisent une fin de saison tonitruante avec une neuvième victoire de suite dans le Championnat de France. En battant Gravelines (93-87), mercredi soir, les Villeurbannais se sont emparés de la tête du classement.

Ces dernières semaines, les hommes de TJ Parker ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Menée tambour battant, la fin de saison de l’Asvel contraste avec les mois d’hiver moroses auxquels le club de Villeurbanne a fait face cette saison. En s’imposant mercredi soir sur le parquet de Gravelines (96 à 86) en clôture de la 32e journée du Championnat de France, l’Asvel a pris la tête de l’Élite, profitant d’une défaite de Boulogne-Levallois, le précédent leader.

À deux journées de la fin et avec 24 victoires au compteur cette saison, l’Asvel n’aura toutefois pas le droit de relâcher son effort avant les phases finales si elle veut terminer en tête, Monaco (3e) ayant deux matches en retard. Les deux derniers matches de la saison régulière de l'Asvel sont programmés le 10 et le 17 mai, à l'Astroballe contre Cholet puis sur le parquet de Limoges, deux équipes encore en lice pour une place en play-offs que Villeurbanne a d'ores et déjà sécurisée.