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Les deux policiers blessés ont été transportés à l’hôpital. @Alliance Police Nationale

Lyon : l’automobiliste qui avait percuté une voiture de la BAC prend la fuite avant sa condamnation

  • par Corentin Lucas
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    • Le conducteur qui avait percuté une voiture de la BAC à Lyon dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août, a été condamné à 3 ans et 10 mois d’emprisonnement. Il avait pris la fuite avant le délibéré.

    La justice a rendu son verdict dans l’affaire du refus d’obtempérer survenu dans la nuit du 19 au 20 août à Lyon. Le conducteur d’une Renault Clio signalée volée, qui avait percuté une voiture de la brigade anticriminalité (BAC) avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement, a été condamné à 3 ans et 4 mois de prison ferme. À cette peine s’ajoutent six mois d’un précédent sursis, établissant la peine totale à 3 ans et 10 mois d’emprisonnement.

    Un mandat d’arrêt a également été délivré à son encontre. Le prévenu avait en effet profité d’une interruption de séance, avant le délibéré, pour prendre la fuite.

    Deux policiers blessés dans la collision

    Pour rappel, deux policiers de la BAC ont été blessés à la suite de ce refus d’obtempérer, notamment au dos et aux cervicales, et transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’était, en revanche, pas engagé. Les trois occupants de la Clio avaient finalement été interpellés. Le conducteur était sans permis et en état d’ivresse.

    Alliance Police Nationale s’est félicité d’une "décision ferme". Le syndicat souligne également que le condamné a été "condamné sur l’ensemble des infractions", y compris celles qu’il contestait. En plus de sa peine de prison, le tribunal a prononcé une interdiction d’éligibilité pendant cinq ans ainsi qu’une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant trois ans.

    La question de son non-placement en détention provisoire a, en revanche, été remise en cause par Alliance Police Nationale. "S’il avait été placé en détention par le juge des libertés et de la détention, il aurait été incarcéré", estime le syndicat sur les réseaux sociaux à propos de la fuite du condamné.

    Lire aussi : Rhône : une dispute entre frères dégénère à Dardilly, l’un d’eux blessé au couteau

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