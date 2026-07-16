Lyon : 35 000 euros de vêtements volés dans une boutique de la Part-Dieu

Une boutique de sport du centre commercial Westfield La Part-Dieu a été victime d'un important vol dimanche.

Un vol particulièrement bien préparé a été commis dimanche 12 juillet dans une boutique de sport du centre commercial Westfield La Part-Dieu, à Lyon. Selon les informations du Progrès, quatre individus sont parvenus à pénétrer dans le magasin Foot Korner sans effraction apparente, en utilisant des clés et des badges d'accès.

Les malfaiteurs auraient neutralisé l'éclairage et le système d'alarme avant de dérober un important stock de vêtements de sport. Le préjudice est estimé à environ 35 000 euros.

Les faits se seraient déroulés entre 18 heures et 20 heures. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs et de déterminer comment ils ont pu accéder aux locaux. La piste d'une complicité interne figure parmi les hypothèses examinées par les enquêteurs.