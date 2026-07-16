Orages en Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 9000 impacts de foudre recensés sur la région

L'activité orageuse aura été particulièrement intense sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24h avec pas moins de 9000 impacts de foudre recensés.

Alors que l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours placée en vigilance aux orages ce jeudi, dès mercredi l'activité orageuse a été particulièrement intense. Des orages ont éclaté tout au long de la journée dans toute la région, mais particulièrement en Ardèche, dans le Rhône et en Savoie.

Au total, Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents a enregistré plus de 9000 impacts de foudre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24h. 1826 ont été notés en Auvergne et 7338 en Rhône-Alpes. Une activité orageuse particulièrement intense qui pourrait donc se poursuivre ce mercredi alors que des orages violents sont de nouveau attendus tout au long de la journée.