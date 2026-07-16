Sénatoriales 2026 : le RN désigne Laurent Primault dans le Rhône

Le Rassemblement national a officialisé la candidature de Laurent Primault pour les élections sénatoriales de 2026 dans le Rhône. Conseiller municipal à Chassieu, il portera les couleurs du parti auprès des grands électeurs.

Le Rassemblement national a annoncé la candidature de Laurent Primault aux élections sénatoriales de 2026 dans le Rhône. Conseiller municipal RN à Chassieu et ancien adjoint à l'urbanisme, il a été désigné par la députée Tiffany Joncour pour représenter le parti.

Ancien militaire de l'Armée de l'air et aujourd'hui attaché territorial à la Métropole de Lyon, Laurent Primault entend défendre les communes rurales. Dans son programme, il propose notamment un moratoire sur les nouvelles normes imposées aux petites communes, une meilleure compensation financière des transferts de compétences et un renforcement du statut des maires.

Il plaide également pour le soutien à l'agriculture et aux activités rurales, le renforcement des polices municipales et s'oppose à une extension de la loi SRU aux petites communes. Sa candidature a reçu le soutien de Marine Le Pen et Jordan Bardella, selon le communiqué du parti.