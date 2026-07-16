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Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi toujours très lourd à Lyon avant l'arrivée des orages

  • par La Rédaction

    • C'est un jeudi particulièrement lourd, avec un thermomètre qui atteindra les 35 degrés, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 16 juillet.

    Pour ce qui devrait être le dernier jour de l'épisode caniculaire dans la région lyonnaise, l'ambiance s'annonce une nouvelle fois particulièrement lourde à Lyon. Une journée encore très chaude où le thermomètre affichera 35 degrés dans l'après-midi mais un ressenti qui devrait se rapprocher des 40 degrés à cause de l'humidité ambiante.

    Après une matinée relativement calme et lumineuse, l'après-midi sera marquée par l'arrivée d'orages forts avec localement de la grêle et des rafales de vent jusqu'à la nuit prochaine. Une activité orageuse qui devrait faire baisser le mercure et mettre fin à l'épisode caniculaire à Lyon.

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