Villeurbanne : deux scooters prennent feu dans le parking souterrain d’un immeuble

Un incendie s’est déclaré dimanche soir dans le parking souterrain d’un immeuble à Villeurbanne. Près de 30 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser ce feu impliquant deux scooters.

Dimanche 25 octobre, peu avant 21h45, les pompiers ont été appelés au 121 cours Émile-Zola, à proximité de la station de métro République de la commune de Villeurbanne, pour un incendie impliquant deux scooters dans le deuxième sous-sol d’un parking.

Près de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés des forces de police et d’une équipe de GRDF. Des fumées se sont dégagées dans les rues voisines, accompagnées d’une forte odeur selon les informations de nos confrères du Progrès.

Pour faciliter le travail des secours, les résidents n’ont pas pu entrer dans leurs logements ou en sortir. Aucune évacuation n’a toutefois été nécessaire. À ce stade, les circonstances du départ de feu restent inconnues. Il est encore impossible de déterminer s’il s’agissait, ou non, d’un incendie volontaire.

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