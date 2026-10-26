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Marine sera en concert à Lyon en 2027. (©Chloé Rose)

Marine, gagnante de la Star Academy, en concert à Lyon en mars 2027

  • par Amaury Perrin

    • Marine Delplace retrouvera le public lyonnais le vendredi 5 mars 2027 à la Halle Tony Garnier. Révélée par la Star Academy en 2024, la chanteuse poursuit sa tournée après le succès de son premier album Cœur maladroit.

    La scène lyonnaise accueillera Marine le 5 mars prochain. La chanteuse de 26 ans se produira à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, dans le cadre de la sortie de son deuxième album Le feu, le brasier, le magma le 27 novembre.

    Deux albums en deux ans

    Originaire du Pas-de-Calais, Marine Delplace s’est fait connaître du grand public en remportant la douzième saison de la Star Academy, en février 2025. Au terme de plusieurs mois de compétition, elle a convaincu les téléspectateurs grâce à ses interprétations et à sa personnalité spontanée. Après cette victoire, la chanteuse a rapidement lancé sa carrière solo. Son premier album, Cœur maladroit, paru le 27 juin 2025, mêle pop française et chansons personnelles. Le disque comprend notamment "Ma faute", son premier succès, et le titre éponyme "Cœur maladroit".

    La chanteuse poursuit désormais son parcours avec de nouvelles chansons, dont "Tricheur", dévoilée en 2026, et prépare la sortie de son second disque. Son concert lyonnais permettra au public de retrouver les titres qui ont marqué ses débuts et de découvrir son album sur scène.

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