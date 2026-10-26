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Le cortège mobilisé sur la place Bellecour samedi 17 octobre. @LC

Un acte III annoncé par les Gilets jaunes à Lyon pour le 31 octobre

  • par Corentin Lucas

    • Après les rassemblements des 17 et 24 octobre, un acte III du mouvement contre la vie chère est annoncé à Lyon pour ce samedi 31 octobre. Plusieurs manifestations sont prévues, dont un sitting devant l’Hôtel de Ville.

    Le mouvement contre la vie chère, initié par les Gilets jaunes, appelle à un troisième samedi consécutif de mobilisation à Lyon. Selon les annonces publiées sur le site des Gilets jaunes, initialement consacré aux rassemblements du 17 octobre, trois points de rendez-vous sont prévus le 31 octobre à partir de 14h. Un sur la place de la Croix-Rousse (Lyon 4e), le secteur des Cordeliers (Lyon 2e), et la place de Fourvière (Lyon 5e).

    Les organisateurs appellent à un sitting dans toute la France, devant les mairies et l’Assemblée nationale. Celui-ci est annoncé à 14h devant l’Hôtel de Ville de Lyon. Cela consiste à s’asseoir devant un lieu public pour exprimer un refus ou bloquer un accès.

    Lire aussi : À Lyon, un cortège ballotté entre gaz lacrymogènes et slogans pour l’acte II contre la vie chère

    Une mobilisation "pour la liberté de manifester, et pour toutes nos libertés"

    Avant cette journée de mobilisation, une casserolade est annoncée le vendredi 30 octobre à 19h, partout en France. Dans leur communiqué, les Gilets jaunes affirment vouloir manifester "pour la liberté de manifester, et pour toutes nos libertés". Ils dénoncent une volonté du gouvernement de diviser le mouvement et appellent à l’union de différentes catégories de la population.

    Les organisateurs souhaitent réunir lycéens, étudiants, salariés, retraités, précaires, agriculteurs et défenseurs du climat autour d’"assemblées de convergence". Le communiqué réclame également que le président de la République et son gouvernement reçoivent les représentants des différents secteurs mobilisés lors d’états généraux. "S'ils ne le font pas, alors nous le disons haut et fort : Emmanuel Macron et son gouvernement devront partir."

    Lire aussi : Manifestations du 24 octobre à Lyon: la Préfecture dresse un premier bilan des blessés, interpellations et commerces pillés

    La préfecture du Rhône autorisera-t-elle les rassemblements ?

    La préfecture du Rhône n’a pas encore indiqué si elle autoriserait les rassemblements annoncés à Lyon. Le 24 octobre, les manifestations avaient été interdites dans une partie de la ville. Cela n’avait cependant pas empêché des manifestants de déambuler sans autorisation, principalement dans le 7e arrondissement. La question de la sécurité risque d’être une nouvelle fois au cœur du sujet, puisque ce samedi 31 octobre marquera également Halloween, fête où petits et grands doivent déambuler dans les rues de Lyon et toquer aux portes des habitations.

    Lire aussi : Lyon : un collectif de parents présents aux manifestations du 24 octobre demande des comptes aux autorités

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