Haute-Savoie : Mecalac rapatrie sa production à Annecy 

Désormais sous pavillon français, Mecalac, filiale du groupe Fayat, a lancé une nouvelle ligne de production à Annecy.

Le fabricant d’engins de chantier compacts Mecalac a inauguré ce vendredi 23 octobre une nouvelle ligne d’assemblage sur son site historique d’Annecy-le-Vieux. Elle est dédiée aux chargeuses Swing à bras pivotants, jusqu’ici produites à Büdelsdorf, en Allemagne.

Une réorganisation après le rachat par Fayat

Cette relocalisation est l’une des conséquences du rachat de l’entreprise par le groupe français Fayat et de la fermeture, en juin 2025, de l’une de ses usines allemandes. Les emplois français ont été maintenus et de nouveaux modèles de chargeuses sont désormais assemblés à Annecy. La major du BTP a expliqué ce choix de relocaliser son site de production principalement pour rapprocher la conception, les achats et la production autour d’Annecy.

Annecy et Albens, un tandem industriel

Les équipes annéciennes de Fayat assemblent désormais pelles et chargeuses. Celles de Mecalac Hydromo, à Albens, fabriquent les composants mécaniques et hydrauliques essentiels : structures, bras, châssis et ensemble hydraulique. Fondé en 1957, Fayat emploie 23 655 salariés et a réalisé 5,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Mecalac conçoit des machines pensées pour les chantiers urbains.