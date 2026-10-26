Un magasin consacré aux "kidultes" débarque au centre commercial de la Part-Dieu

Ce samedi, l’enseigne KingDultes a ouvert ses portes au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. Développé par King Jouet, il vise les adultes passionnés par les jouets et objets de collection.

Les "kidultes", ces adultes passionnés de jeux, de jouets ou encore de figurines, vont pouvoir trouver leur compte au centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. Depuis ce samedi 24 octobre, le magasin KingDultes a ouvert ces portes. Le concept est le même que King Jouet, qui détient d’ailleurs KingDultes, sauf qu’il s’adresse directement aux adolescents et aux adultes.

Jeux de société, cartés à collectionner, produits dérivés, figurines… Au total, plus de 600 références sont proposées par cette enseigne. Parmi celles-ci, des produits de grandes licences telles que One Piece, Pokémon ou Star Wars. "Une offre qui s'adresse aussi bien aux collectionneurs qu'aux curieux à la recherche d'idées cadeaux", estime le centre commercial.

En parallèle, le centre commercial de la Part-Dieu a accueilli, ce lundi matin, l’enseigne italienne Legami, réputée pour ses accessoires de papeterie colorés. "Ces deux ouvertures viennent compléter l’offre de Westfield La Part-Dieu à l’approche des fêtes, avec de nouvelles idées pour les amateurs de création, de jeux et de culture populaire", indique Westfield La Part-Dieu dans un communiqué.

Lire aussi : Lyon : trois terrains de padel ouvrent sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu