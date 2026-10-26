Gims reporte ses deux concerts à la LDLC Arena à décembre 2027 pour des raisons de santé

Pour des raisons médicales, le chanteur Gims a reporté l’ensemble de sa tournée d’automne en France et en Belgique. Ses deux concerts prévus les 2 et 3 novembre à la LDLC Arena, à Décines-Charpieu, sont reprogrammés à décembre 2027.

Les fans de Gims devront patienter plus d’un an avant de retrouver le chanteur sur la scène de la LDLC Arena. Dans un communiqué publié samedi 24 octobre, l’artiste a annoncé le report de sa tournée prévue cet automne en France et en Belgique, à quelques jours du lancement.

"Je dois me rendre à l’évidence et me ranger aux avis médicaux", explique-t-il, précisant qu’il ne pourra assurer "ni ce concert, ni ceux des semaines à venir". "Vous savez combien j’aime plus que tout vivre ces moments avec vous, et que cette tournée s’annonçait particulièrement belle", écrit-il à ses fans.

Deux nouvelles dates en décembre 2027

La LDLC Arena a précisé ce lundi les nouvelles dates des deux concerts à Décines-Charpieu. Le spectacle initialement prévu le lundi 2 novembre est reporté au vendredi 3 décembre 2027. Celui du mardi 3 novembre aura désormais lieu le samedi 4 décembre 2027. "Les billets achetés pour les dates initiales resteront valables", indique la LDLC Arena.

Il faudra donc attendre plus d’un an pour écouter les plus gros tubes de l’ancien membre de la Sexion d’assaut.

REPORT / Pour des raisons médicales les concerts de @GIMS en novembre 2026 sont reportés en décembre 2027. Les billets achetés pour les dates initiales resteront valables.



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