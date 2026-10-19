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Image d’illustration de la police nationale. © Tim Douet

Villeurbanne : un homme de 32 ans blessé par balle, deux suspects en fuite

  • par LR

    • Un homme de 32 a été blessé par balle dans le quartier Bel-Air-Les-Brosses, à Villeurbanne, tôt samedi matin. Son pronostic vital n’est pas engagé.

    Tôt samedi matin, un homme de 32 ans a été blessé par balle à Villeurbanne, dans le quartier Bel-Air-Les-Brosses, ont appris nos confrères du Progrès. Deux individus circulant sur un motocross électrique auraient tiré sur la victime avant de prendre la fuite. Aucune douille n’a été retrouvée sur place.

    L’homme a été pris en charge par les secours sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il a été transporté à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon.

    Une enquête a été ouverte pour identifier les suspects. La piste d’un acte en lien avec le trafic de stupéfiants est étudiée par les enquêteurs.

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