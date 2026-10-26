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L’Italien Lorenzo Musetti, vainqueur du premier Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes. @GPAuRA

Tennis : Lorenzo Musetti vainqueur du premier Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes à la LDLC Arena

  • par Corentin Lucas

    • Lorenzo Musetti a remporté ce dimanche le premier Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, à la LDLC Arena, en dominant l’Américain Taylor Fritz en deux sets (6-3, 6-4).

    Ce dimanche, Lorenzo Musetti, 26e joueur mondial, a dominé Taylor Fritz (6-3, 6-4) en finale du tout premier Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, disputé à la LDLC Arena de Décines. L’Italien de 24 ans n’a fait qu’une bouchée de l’Américain devant le public lyonnais, en profitant des 27 fautes directes de son adversaire. Celui qui avait atteint la 5e place mondiale en début d’année n’avait plus remporté de tournoi depuis 2022 et restait sur sept défaites consécutives en finale.

    Ce succès vient donc récompenser un parcours qui n’a pas été de tout repos. Après des victoires maîtrisées contre Matteo Arnaldi (6-1, 6-4) et Moïse Kouame (6-4, 6-4), Lorenzo Musetti a dû batailler pendant 3h33 face au Français Luca Van Assche en quart de finale, avant de s’imposer en trois sets. En demi-finale, il a encore dû puiser dans ses ressources contre son compatriote Flavio Cobolli en renversant la rencontre (4-6, 6-2, 7-5) et en sauvant quatre balles de match.

    "J’espère venir défendre mon titre en 2027"

    Au-delà du trophée, Lorenzo Musetti a salué l’atmosphère de l’ATP 250 de Lyon. "C’est rare de voir des gens aussi passionnés dans un ATP 250, unique de ressentir une telle atmosphère", a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos rapportés par Le Progrès, avant de se projeter vers la prochaine édition : "On ne peut pas prédire le futur mais j’espère venir défendre mon titre en 2027".

    De quoi ravir les fans de tennis de l’agglomération lyonnaise, qui en ont pris plein la vue la semaine dernière.

    Lire aussi : Tennis : la marque lyonnaise Babolat renouvelle son partenariat avec Yannick Noah pour trois ans

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