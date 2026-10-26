Après l’attaque raciste qui a fait un mort et cinq blessés à Trappes et La Verrière, vendredi 23 octobre, l’antenne rhodanienne de Place publique appelle à son tour au rassemblement ce lundi. Le parti entend ainsi défendre les valeurs républicaines et dénoncer la banalisation des discours de haine.

Les membres de Place publique Rhône seront eux aussi présents ce lundi 26 octobre à 18 heures devant l’Hôtel de Ville de Lyon. Dans un communiqué, le parti citoyen fondé notamment par Raphaël Glucksmann, candidat aux présidentielles en campagne depuis peu, exprime sa solidarité avec les victimes de l’attaque survenue vendredi dans les Yvelines. Pour rappel, un homme de 39 ans a ouvert le feu sur plusieurs personnes, tuant un jeune homme de 26 ans et blessant cinq autres personnes. Le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête, notamment pour des faits d’assassinats et de tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec un mobile raciste présumé.

Dans son texte, Place publique 69 condamne fermement cet acte, qu’il estime contraire aux principes fondamentaux de la République. Le mouvement rappelle que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Constitution constituent "le socle des droits, des libertés et des principes que nous avons la

responsabilité collective de défendre".

Place publique alerte sur les discours de haine

Au-delà de la condamnation de l’attaque, l’antenne locale met en garde contre la banalisation des discours racistes dans l’espace public. Elle dénonce des dérives qui, selon elle, se manifestent jusque dans les assemblées politiques, les médias et le débat public. "Les mots ont des conséquences", rappelle le communiqué, qui appelle à ne laisser aucune place à la haine et aux discriminations.

À travers le rassemblement organisé devant l’Hôtel de Ville, Place publique 69 souhaite réaffirmer son attachement aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Le parti invite ainsi les Lyonnais à témoigner leur soutien aux victimes et à rappeler que le racisme constitue un délit en France.

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