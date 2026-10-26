Avec 51,8 % des voix, Lula a remporté ce dimanche les élections présidentielles au Brésil. Une victoire que les quelque 5 000 brésiliens expatriés de Lyon vont, pour la plupart, célébrer durant les prochains jours.

La victoire était attendue par une partie de la communauté brésilienne installée à Lyon. Dimanche 25 octobre, Luiz Inácio Lula da Silva a remporté un quatrième mandat inespéré à la tête du Brésil. Il a obtenu 51,8 % des suffrages, face à Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro. À 80 ans, le président sortant rempile ainsi pour un nouveau mandat après une campagne particulièrement disputée. Pour Cintia, qui a passé douze ans de sa vie à Lyon, cette élection était particulièrement importante. "C'est une victoire contre le négationnisme, les fake news et les intérêts étrangers qui cherchent à accéder aux richesses du Brésil". Comme beaucoup d'autres, elle regrette les dégâts causés par Bolsonaro par le passé. "J'ai vu le Pantanal et l'Amazonie partir en fumée", déplore la chercheuse.

À Lyon, les sympathisants n'ont donc pas attendu pour célébrer le résultat. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages invitent en effet à la célébration. Comme à la Brasserie de Villette, dans le 3e arrondissement, où une troupe de danse et de chant brésilienne s'apprête à fêter "la victoire de la démocratie". Les participants sont d'ailleurs invités à apporter leurs pandeiros, tambours et autres instruments pour accompagner ce moment festif.

Une victoire contre l'ingérence américaine

Pour Ariane, brésilienne de 41 ans installée à Lyon depuis 2014 avec son fils, ce scrutin représente avant tout une victoire collective. Elle souligne notamment la mobilisation des expatriés, qui se sont organisés pour rejoindre Paris et voter puisqu'il n'y a pas de bureau de vote à Lyon. "Pour moi, ces élections ont représenté notre véritable force collective au service de la démocratie". Elle refuse toutefois de réduire le résultat à une victoire de la gauche. À ses yeux, il s'agit davantage de celle d'un peuple attaché à sa culture, à la biodiversité, à la préservation de l'environnement et à la science.

Son soutien à Lula repose aussi sur son parcours personnel. "À Lula, je dois le respect d'un homme qui a rendu possible la poursuite de mes études à l'université grâce à ses politiques publiques", souligne-t-elle. Elle évoque également le système de santé public brésilien, le SUS, qui permet aujourd'hui à sa mère de recevoir des soins. La victoire de Lula porte enfin, à ses yeux, un message d'indépendance politique pour le Brésil face aux ambitions de Donald Trump. "Nous sommes les géants sud-américains, pas le jardin des États-Unis", affirme-t-elle.

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"La solution, c'était de voter"

Son fils Manoel, âgé de 19 ans, a lui aussi participé au scrutin pour la première fois. Malgré la distance, il reste attentif à la situation politique de son pays d'origine, notamment à travers ses proches et l'actualité. "Pour moi, la solution, c'était de voter", confie-t-il, évoquant le sentiment d'impuissance que peut provoquer l'éloignement. Il reconnaît également avoir craint une éventuelle ingérence des États-Unis et de Meta dans le processus électoral. Mais selon lui, la mobilisation populaire a finalement pris le dessus sur les inquiétudes. "L'amour a vaincu la peur grâce à une mobilisation générale de la population brésilienne". Cintia ajoute : "Cela fait du bien de se réveiller en sachant que l'un des plus grands pays du monde va conserver sa souveraineté et sa dignité démocratique".

Pour les soutiens du président réélu, ce nouveau mandat ouvre ainsi une période d'espoir, dans un Brésil profondément divisé entre les partisans de Lula et ceux du camp conservateur. Le président devra néanmoins composer avec une opposition toujours influente au sein des institutions politiques brésiliennes.

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