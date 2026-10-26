Le salon Époqu'Auto attendu à Eurexpo Lyon pour sa 47e édition

Du 6 au 8 novembre, le salon Époqu’Auto se tiendra à Eurexpo Lyon pour sa 47e édition. Plus de 1 700 véhicules sont attendus lors de ce week-end consacré aux passionnés d’automobile.

Les passionnés de sport automobile pourront remonter le temps à l’occasion de la 47e édition d’Époqu’Auto. Organisé par les bénévoles du Club des 3A (amateurs d'automobiles anciennes), l’évènement accueillera 1 700 véhicules aux côtés de plus de 1 000 exposants et de 220 clubs de marques. Pour 2026, près de 10 000 m2 seront ajoutés, faisant passer la surface totale à 98 000 m2. L’organisation attend plus de 110 000 visiteurs au cours du week-end.

Pour la première fois, Époqu’Auto sortira des halls d’Eurexpo avec un circuit extérieur spécialement aménagé. Des démonstrations, des roulages et des animations sportives doivent permettre aux visiteurs de voir certains véhicules en mouvement et d’entendre leurs moteurs. Trois ventes aux enchères sont également programmées : les motos le vendredi à 18h, les youngtimers le samedi à 15h et les véhicules de collection le dimanche à 14h.

Affiche Époqu'Auto 2026.

La Formule 2 mise à l’honneur

Le plateau "Autodiva" sera consacré à la Formule 2 européenne de 2 litres, une discipline qui constituait, entre 1972 et 1984, l’une des principales voies d’accès à la Formule 1. Une dizaine de monoplaces seront exposées, utilisées par plusieurs pilotes français, comme Jean-Pierre Jarier, Patrick Depailler, René Arnoux, Jacques Laffite et Didier Pironi. Le salon prévoit aussi des hommages à plusieurs personnalités, dont Paul Bocuse et Thierry Sabine, ainsi que des rencontres consacrées aux femmes pilotes.

Le salon se tiendra à Eurexpo Lyon du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026. Vendredi, il sera ouvert de 9h à 22h. Le samedi, de 9h à 19h. Puis le dimanche, de 9h à 18h. Côté billetterie, l’entrée à la journée est proposée à 16 euros en prévente en ligne jusqu’au 29 octobre, puis à 18 euros en ligne ou sur place. Un tarif réduit à 15 euros est prévu pour les jeunes de 12 à 16 ans, les étudiants de 16 à 25 ans sur justificatif et les personnes titulaires d’une carte d’invalidité. Les billets sont disponibles sur le site d’Époqu’Auto.

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