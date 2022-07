Quand l'art s'invite dans les commerces de Villeurbanne.

A l'occasion de "Villeurbanne capitale française de la culture en 2022", l'art s'invite dans les commerces des Gratte-Ciel, à Villeurbanne.

"L’artothèque de la Maison du livre, de l’image et du son propose en prêt 1800 œuvres d’art de plus de 700 artistes contemporains confirmés et émergents. Soit un large panorama de la scène artistique nationale et internationale, des années 1970 à nos jours", explique la ville de Villeurbanne.

"Dans le cadre de Villeurbanne 2022 , Capitale française de la culture, l’artothèque a lancé une invitation aux commerçants des Gratte-Ciel afin qu’ils choisissent dans sa collection une ou plusieurs œuvres d’art pour leurs vitrines. Les œuvres seront exposées durant toute la saison estivale dans 14 commerces du centre-ville : agence Crédit Agricole (Barbusse), Atelier Floral, Maison Bettant, Biocal, Carobidules, Carré Blanc, Cerise et Potiron, Chez Louis, Folks, Krys, Librairie Fantasio, MYDY, PMS Fichet, Traiteur / Charcuterie Jammes, Vision Plus", ajoute la commune de Villeurbanne.