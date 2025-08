Villeurbanne pérennise son dispositif "zéro reste à charge" pour les loisirs

Villeurbanne étend son aide aux familles modestes pour l'accès aux activités de vacances. Avec 9 300 enfants en situation de pauvreté, la ville généralise la gratuité et simplifie les démarches.

Face aux inégalités d'accès aux loisirs, Villeurbanne officialise son dispositif "Égalité d'accès aux loisirs". L'enjeu : 71% des enfants de familles à bas revenus ne participent pas aux activités de vacances, contre 38% dans les familles aisées (Défenseure des droits, 2023).

Le dispositif combine réservation de places spécifiques, accompagnement personnalisé des familles et évolution des pratiques municipales. Le "zéro reste à charge" est généralisé pour toutes les activités de loisirs et vacances pour les ménages avec un quotient familial inférieur ou égal à 200. Le CCAS prend en charge l'assurance "responsabilité civile" obligatoire, souvent absente chez les personnes mal-logées, et allège les documents d'inscription.

La ville vise 20% d'enfants en grande pauvreté dans ses offres de loisirs, soit 675 places concernées. L'été 2024, l'expérimentation avait permis de pourvoir 390 places.