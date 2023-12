Pendant 15 jours, Lyon s'engage en faveur de l'inclusivité

Du 30 novembre au 15 décembre, Lyon lance sa Quinzaine des handicaps et accueille pour l'occasion 72 évènements inclusifs.

Dans le cadre de son plan Handicap 2023-2026, la Ville de Lyon a lancé sa Quinzaine des handicaps. L'évènement fait notamment écho à la Journée internationale des personnes handicapées, qui avait lieu dimanche 3 décembre. La municipalité explique ainsi vouloir "faire de Lyon une ville plus inclusive".

70 évènements organisés par 37 partenaires

Cette Quinzaine des handicaps s'inscrit dans une volonté d'avancer sur les politiques publiques du handicap à Lyon. Comme le rappelle la Ville dans un communiqué, "le handicap reste le premier motif de discrimination dans notre pays", d'après un constat du défenseur des droits, Claire Hédon. "Pendant ces quinze jours, nous invitons les Lyonnaises et les Lyonnais à venir à la rencontre des talents et des initiatives qui contribuent à faire de Lyon une ville plus inclusive", indique Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon délégué au handicap.

Au total, plus de 70 évènements culturels, sportifs et éducatifs se tiendront dans toute la ville, rendus systématiquement accessibles à tous. Pas moins de 37 associations et institutions lyonnaises se sont investies dans le projet. Cela permet à la Ville de proposer des évènements dans tous les arrondissements et certaines communes alentour. Au programme : concerts inclusifs, marches et courses entre personnes valide et malvoyante, atelier de cuisine adaptée, initiation à la langue des signes, pièces de théâtre en audiodescription, entraînements handisports, visites sensorielles au musée.

Une Fête des Lumières adaptée

En plus des nombreux évènements proposés, deux temps forts rythmeront ces quinze jours dédiés aux handicaps. Tout d'abord, la 32e édition de la Fête des Lumières, qui sera en partie adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour rendre cette fête mythique accessible au plus grand nombre, les places Bellecour et Antonin Poncet, le parc Blandan et celui de la Tête d’Or ainsi que la colline de Fourvière seront aménagés en adéquation.

Projetée à la fondation Bullukian, l'oeuvre V.V.V / Video Visual Vernacular, un art issu de la langue des signes, pourrait d'ailleurs bien être l'un des temps forts de cette édition 2023. Réalisée par la compagnie lyonnaise On Off, cette oeuvre "est une poésie visuelle qui vit par le geste. On regarde attentivement et on comprend", explique Pénélope Schulmann, coordinatrice au sein de la structure.

Également, une journée de réflexion autour des politiques publiques du handicap est prévue ce lundi 4 décembre. De 9 heures à 21 heures, les salons de l'Hôtel de Ville accueillent des ateliers et conférences thématiques. Par ailleurs, une conférence grand public se tiendra à 18h30 sur le thème "La France est-elle validiste ?". Seront notamment présent Grégory Doucet, maire de Lyon, Jonas Ruskus, ancien vice-président du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU et Fabienne Jegu, conseillère handicap auprès de la Défenseure des droits.

