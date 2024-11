Villeurbanne : appel à la grève à l'hôpital de Charpennes

Mardi 26 novembre, un appel à la grève et au rassemblement a été lancé à l'hôpital de Charpennes à Villeurbanne. Objectif, dénoncer les conditions de travail du personnel du service de gériatrie.

Mardi 26 novembre, le syndicat Autonomes FAFPH du Groupement hospitalier centre des HCL a déposé un préavis de grève pour le personnel de l'hôpital de Villeurbanne. Les personnels soignants demandent un aide-soignant de plus pour le matin, et un de plus l'après-midi afin de pallier les problèmes de prise en charge des personnes âgées.

Ceux-ci revendiquent quatre aides-soignants le matin, au lieu de trois, et trois en soirée, au lieu de deux. Le rassemblement est prévu à 14h, devant l'hôpital de Charpennes.

