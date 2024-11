Vent violent : le trafic des tramways toujours perturbé à Lyon

Alors que le vent a cessé de souffler ce mardi sur la région lyonnaise, la circulation des tramways à Lyon est toujours perturbé.

Si vous avez prévu de prendre une ligne de tram ce mardi pour vous déplacer dans la métropole de Lyon, vous allez sans doute devoir vous montrer patient. Au lendemain d'une journée où le vent a soufflé très fort sur toute la région lyonnaise, la circulation des tramways est toujours difficile à Lyon ce mardi.

Les fortes rafales de vents avaient "engendré des dégâts sur les lignes aériennes du réseau tramway, provoquant de nombreuses perturbations" expliquait Keolis lundi soir dans un communiqué.

La ligne T4 circule seulement de gare de Vénissieux à La Doua à cause des intempéries et des bus relais sont mis à la disposition des usagers. Les stations de Croizat-Paul Bert à hôpital Feyzin Vénissieux ne sont plus desservies. La reprise de la circulation est prévue pour midi.

Le T7 à l'arrêt complet

Le T3 est également perturbé et circule uniquement Vaulx-en-Velin La Soie à Gare Part-Dieu. Les stations de Décines Centre à Meyzieu les Panettes ne sont plus desservies. Le retour à la normale pour cette ligne est prévue pour mercredi.

La ligne T5 est quand a elle à l'arrêt ce mardi matin à cause d'un incident technique que une rame mais la reprise du trafic est estimée à 10h.

https://twitter.com/LyonTcl/status/1861302232978780540

Enfin, la ligne T7 est complètement à l'arrêt et ne circule pas ce mardi. "Des dégâts liés aux intempéries du 25/11 empêchent la ligne de circuler normalement" explique le Sytral sur son site internet.