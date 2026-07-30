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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 38 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement chaude et pénible qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 30 juillet, avec des températures qui devraient atteindre les 38 degrés.

    Après une nuit tropicale à Lyon, où le mercure n'est pas descendu sous les 20 degrés, ce jeudi 30 juillet s'annonce une nouvelle fois caniculaire. Sous un soleil qui devrait briller du matin au soir, la chaleur sera une nouvelle fois pénible.

    S'il fait déjà 22 degrés ce jeudi matin le mercure grimpera jusqu'à 38 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison sous un vent de sud qui pourrait augmenter l'effet de chaleur tout au long de la journée.

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