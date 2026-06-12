Après une vente d'alcool à deux mineurs par son gérant, l'épicerie Cocci Market, située à Oullins-Pierre-Bénite ferme ses portes pendant un mois, sur décision préfectorale.

Les faits se sont déroulés le 14 avril dernier, vers midi. Le gérant de l'épicerie Cocci Market, située au 68, Grande Rue à Oullins-Pierre-Bénite a été épinglé pour avoir vendu une bouteille de vodka à deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans. Interpellé par des agents de police, celui-ci se serait défendu en prétextant que s'il ne l'avait pas fait, les adolescents auraient demandé à un majeur d'acheter l'alcool à leur place.

Dans un arrêté préfectoral pris le mercredi 10 juin, les services de l'Etat considèrent que ces faits constituent "un manquement grave à la réglementation relative à la protection des mineurs pouvant porter atteinte à la santé publique et à la protection de la jeunesse." De ce fait, l'établissement a été fermé administrativement pour une durée d'un mois. A noter qu'en cas de non-respect de cette mesure, le gérant s'expose à des sanctions.

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