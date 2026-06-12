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©PHOTOPQR/LE PROGRES/Joël PHILIPPON – Lyon 1er Arrondissement 27/03/2026 – Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon. 27 mars 2026 -Pool. Jean-Michel Aulas. Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon (MaxPPP TagID: maxnewsspecialtwo547958.jpg) [Photo via MaxPPP]

A la Ville aussi, les élus de droite mettent la pression sur Jean-Michel Aulas pour qu'il se mette en retrait

  • par Paul Terra

    • Des élus Cœur lyonnais, le groupe présidé par Jean-Michel Aulas à la Ville de Lyon, veulent comme Véronique Sarselli, lui demander de se mettre en retrait de ses fonctions de représentation.

    Le groupe Cœur lyonnais au conseil municipal de Lyon va se réunir ce vendredi matin, à 11 heures. Si le groupe est présidé par Jean-Michel Aulas, il n’est pas à l’origine de ce que va devenir la réunion. Circonscrite à l'origine aux élus du bureau, elle a été ouverte à tous les membres du groupe à la demande des élus issus des partis politiques qui ont imposé ce rendez-vous à l’agenda. “Jean-Michel Aulas a parlé à la presse mais pas aux élus dont il préside le groupe. On ne va pas refaire le match de l’instruction mais il faut que l’on parle de la crise politique qui nous attend. Je veux voir ce qu’il a prévu de nous proposer et si rien n'est fait, il faudra qu’une décision soit prise avant le prochain conseil municipal”, glisse un élu Cœur lyonnais. Certains veulent, comme l’a fait Véronique Sarselli, demander à Jean-Michel Aulas, Emmanuel Imberton et Laure Cédat de se mettre en retrait de leurs fonctions de représentation au sein du groupe Cœur lyonnais.

    Si les trois élus restent sur leur ligne et refusent de mettre leur mandat entre parenthèses, les élus Cœur lyonnais issus des partis politiques sont prêts à quitter le groupe pour en créer un autre. “Il me semble impossible qu’il puisse rester notre président de groupe”, confie une élue.

    Dans une interview accordé au Progrès, Jean-Michel Aulas, Emmanuel Imberton et Laure Cédat estiment n’avoir rien à se reprocher dans leur gestion de la campagne municipale après avoir été informés de l’accusation de viol par Roman Abreu, stratège et communicant  de Jean-Michel Aulas, portée par une militante qui a depuis déposé plainte.

    Pour rappel, ce mercredi 10 juin, deux mois et demi après le scrutin municipal, nos confrères de BFM Lyon ont révélé que Roman Abreu était visé par une plainte pour viol, déposée par une ancienne membre de l'équipe de campagne du candidat. Dans cette plainte déposée le 13 mai, la jeune militante de l'équipe de campagne affirme qu'elle a été abusée par soumission chimique, au cours d'une soirée début janvier à Lyon.

    De son côté, l'ex-responsable de la communication, cofondateur de l'agence parisienne 2017, "conteste fermement et avec sérénité toute accusation et se tient à la disposition de la justice pour répondre à ses questions", a déclaré son avocate Cosima Ouhioun dans un communiqué.

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