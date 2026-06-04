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Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
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Un jeudi humide et frais à Lyon, seulement 18 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement pluvieuse et fraiche qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 4 juin 2026.

    Pour ce quatrième jour de la semaine, le temps s'annonce bien maussade à Lyon. Alors que la chaleur semble désormais loin de la région lyonnaise, ce jeudi 4 juin, le temps sera pluvieux. Un front arrivera en matinée avec de fortes pluies au cours de l'après-midi puis des averses résiduelles le soir.

    Côté températures, il fait 15 degrés ce jeudi matin et le mercure ne dépassera pas les 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison.

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