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Les chauffeurs VTC proposent des mesures pour désengorger la métropole
Les chauffeurs VTC proposent des mesures pour désengorger la métropole. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Circulation à Lyon : les chauffeurs VTC proposent des mesures "rapides et concrètes" pour désengorger la métropole

  • par Corentin Lucas

    • L’Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais (ACIL) veut peser dans le débat sur la circulation.

    Quelques jours après l’élection de Véronique Sarselli à la tête de la Métropole de Lyon, le groupe a publié un communiqué ce jeudi 26 mars pour tenter "d’améliorer la fluidité du trafic".

    Avec ses 750 chauffeurs, l’association met en avant son expertise de terrain et plaide pour des ajustements ciblés plutôt que de grands projets. "Identifier des micro-ajustements, rapides à mettre en œuvre" afin d’obtenir des effets immédiats, résume-t-elle, tout en restant raisonnable sur le coût de ceux-ci.

    Parmi les propositions, la réouverture de certaines voies fermées, comme la rue des Capucins (Lyon 1er), ou encore des modifications de circulation autour de la place Bellecour, avec le rétablissement de certains tournants et une meilleure gestion des feux tricolores.

    Plusieurs points noirs de la circulation lyonnaise sont ciblés : le pont Lafayette, le cours Gambetta ou encore les quais de Saône. L’association propose par exemple de rouvrir certaines portions fermées. En ce qui concerne les avenues Berthelot et Tony Garnier, elle suggère la suppression de feux jugés "inutiles" ou leur remplacement par des ronds points.

    Lire aussi : Le camp Aulas veut rétablir le double sens avenue Rockfeller

    Un retour à 90 km/h sur la M6 ?

    Parmi les mesures plus structurantes, l’ACIL relance le débat sur la gratuité du périphérique nord de Lyon et un retour à 90 km/h sur la M6 afin d’inciter les automobilistes à emprunter ces axes routiers plutôt que de traverser le centre-ville.

    Au-delà de la circulation, l’ACIL plaide aussi pour un accompagnement des professionnels du transport. Elle propose notamment la mise en place d’un prêt à taux zéro pour favoriser l’achat de véhicules électriques, ainsi qu’une tarification préférentielle pour la recharge via le réseau IZIVIA.

    L’ACIL appelle donc les 150 élus métropolitains à poursuivre le dialogue engagé avec les acteurs de terrain : "Notre objectif est clair : obtenir des améliorations visibles rapidement, au bénéfice direct des habitants et du fonctionnement quotidien de la métropole".

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