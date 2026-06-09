Actualité
rue Gambetta à Vénissieux. Google Maps

Vénissieux : après un choc entre deux véhicules, une Corvette heurte un mur

  • par Romain Balme

    • A Vénissieux, un accident entre deux véhicules a eu lieu ce lundi vers 17 h 30. L'un des deux conducteurs a été blessé, les véhicules endommagés.

    Les faits se sont déroulés ce lundi 8 juin à 17 h 30. A Vénissieux, deux véhicules ont été impliqués dans un accident, à l'angle de la rue Gambetta et de l'avenue Marcel Houel.

    Selon le Progrès, le pare-chocs arrière de la Peugeot 308 est tombé, la porte arrière droite a été enfoncée, tandis que le pare-chocs avant du véhicule se trouvait à l'opposé de la chaussée, près des voies de tramway.

    En ce qui concerne le deuxième véhicule, une Chevrolet Corvette, cette dernière était complètement sur le trottoir avec l'avant plié en deux. Dans le choc, le véhicule a percuté le mur du bâtiment qui se trouvait en face. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, seul l'un des deux conducteurs est ressorti légèrement blessé.

    Lire aussi : Près de Lyon, une femme grièvement blessée après un accident sur l’A47

    à lire également
    Ilot de la place de Milan
    Lyon : 281 personnes hébergées en urgence privées d’électricité, Jamais Sans Toit appelle au rassemblement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ilot de la place de Milan
    Lyon : 281 personnes hébergées en urgence privées d’électricité, Jamais Sans Toit appelle au rassemblement 12:25
    Face à la "crise des mobilités", la Métropole de Lyon présente un vaste "plan d’action" 11:48
    Vénissieux : après un choc entre deux véhicules, une Corvette heurte un mur 11:33
    Littérature : 5 sélections pour la coupe du monde 11:11
    Meurtre avec récidive : à Villefranche, un individu condamné à 25 ans de réclusion 10:42
    d'heure en heure
    Lyon : avant la troisième édition, où en sont les projets du budget participatif 2025 ? 09:20
    À Lyon, la transformation des cours de la Cité Tony Garnier entre dans sa dernière phase 08:50
    Boîte aux lettres
    Bron : une grève illimitée touche deux bureaux de poste, les agents dénoncent une fusion 08:37
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    La direction de l'OL dépose une plainte contre X, l'héritage Textor dans le viseur 08:18
    Mort de Lyhanna : à Lyon, des centaines de personnes rassemblées pour dénoncer un système "qui ne protège pas les enfants" 07:48
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un Lyonnais, en lien avec Dominique Pelicot, jugé pour viol par soumission chimique 07:24
    Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:12
    Antoine Nanterme
    "La rue Grenette reste malgré tout un axe stratégique", pointe Antoine Nanterme (ADPL) 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut