Vénissieux : après un choc entre deux véhicules, une Corvette heurte un mur

A Vénissieux, un accident entre deux véhicules a eu lieu ce lundi vers 17 h 30. L'un des deux conducteurs a été blessé, les véhicules endommagés.

Les faits se sont déroulés ce lundi 8 juin à 17 h 30. A Vénissieux, deux véhicules ont été impliqués dans un accident, à l'angle de la rue Gambetta et de l'avenue Marcel Houel.

Selon le Progrès, le pare-chocs arrière de la Peugeot 308 est tombé, la porte arrière droite a été enfoncée, tandis que le pare-chocs avant du véhicule se trouvait à l'opposé de la chaussée, près des voies de tramway.

En ce qui concerne le deuxième véhicule, une Chevrolet Corvette, cette dernière était complètement sur le trottoir avec l'avant plié en deux. Dans le choc, le véhicule a percuté le mur du bâtiment qui se trouvait en face. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, seul l'un des deux conducteurs est ressorti légèrement blessé.

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