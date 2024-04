Le PS demande des comptes à Laurent Wauquiez après son voyage au Japon

Après les révélations du Monde sur le voyage de Laurent Wauquiez au Japon, le groupe socialiste écrit au président d'Auvergne-Rhône-Alpes pour lui demander des comptes.

"Nous vous exhortons à la transparence." Le Monde a publié samedi un article intitulé "Le voyage très confidentiel de Laurent Wauquiez au Japon", sur un déplacement du 8 au 15 mars, dont un dîner dans un restaurant étoilé avec des dirigeants d'entreprises français et japonais. Au programme également, une visite privée du Ghibli Park, dédié à l'univers du réalisateur nippon, deux jours dans des stations de ski d'Hokkaido et un déjeuner avec un certain Olivier Ginon, PDG de GL Events et bien connu des Lyonnais.

"L'opacité qui entoure les activités d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ne cesse de croître et de nous interroger"

Il s'agissait d'un déplacement "à vocation économique auquel plus de 25 entreprises régionales ont participé", destiné à "promouvoir les entreprises industrielles de la région", a expliqué à l'AFP Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en charge d'aider les entreprises à se développer à l'international.

L'agence de développement économique de la région, dont Laurent Wauquiez est le co-président, non la région, était l'organisatrice de cette mission, précise-t-elle. "Il est entendable que vous conduisiez une délégation régionale au Smart Manufacturing Summit à Nagoya aux frais de l'agence économique, considèrent les élus du groupe socialiste dans un courrier adressé au président de région. Et d'ajouter : En revanche, tous les frais engendrés avant le début officiel du salon relèvent de vos dépenses personnelles."

Le groupe demande ainsi à Laurent Wauquiez d'indiquer si les billets d'avion ayant permis sa virée dans la station de ski d'Hokkaido et les autres frais engendrés par ce séjour ont été ou non, financés par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. "L'opacité qui entoure les activités d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ne cesse de croître et de nous interroger", concluent les socialistes.