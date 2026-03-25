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Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vaulx-en-Velin : un incendie de voitures provoque l’évacuation de 100 habitants

  • par LR

    • Quatre véhicules ont pris feu dans un parking couvert d’un immeuble à Vaulx-en-Velin dans la nuit de mardi à mercredi. Par précaution, une centaine de riverains ont été évacués.

    Un important incendie s’est déclaré dans la nuit du 24 au 25 mars à Vaulx-en-Velin. Vers 1h15, quatre voitures stationnées dans le parking couvert d’un immeuble, avenue Roger-Salengro, ont été la proie des flammes.

    Selon nos confrères du Progrès, et face aux risques de propagation et aux fumées, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation d’une centaine d’habitants. Ces derniers ont été temporairement accueillis dans une salle mise à disposition par la municipalité.

    Mobilisés en nombre, les secours sont parvenus à maîtriser l’incendie après plusieurs heures d’intervention. Les habitants ont pu regagner leurs logements dans le courant de la nuit, une fois les lieux sécurisés et ventilés. Aucun blessé n’est à déplorer. Les circonstances à l’origine de cet incendie restent pour l’heure inconnues.

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