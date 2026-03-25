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Tunnel de la Croix-Rousse. (Photo Hadrien Jame)

Lyon : le tunnel de la Croix-Rousse fermé plusieurs nuits pour travaux

  • par LR

    • Des opérations d’entretien entraînent la fermeture nocturne du tunnel de la Croix-Rousse jusqu’au 26 mars inclus. Des itinéraires de déviation sont recommandés aux automobilistes.

    Des perturbations sont à prévoir pour les usagers à Lyon. Le tunnel de la Croix-Rousse est fermé chaque nuit jusqu’au 26 mars inclus, entre 20 heures et 6 heures, dans les deux sens de circulation. Ces fermetures s’inscrivent dans le cadre de travaux d’entretien réguliers. Le tube dédié aux modes doux, habituellement emprunté par les bus, cyclistes et piétons, est également concerné par cette interruption temporaire.

    Pour contourner l’ouvrage, la Métropole recommande plusieurs axes alternatifs, notamment le périphérique Nord, les quais de Saône ou encore le tunnel sous Fourvière et les quais du Rhône.

    D’autres travaux sont annoncés dans les prochains jours : le tunnel de la rue Terme sera lui aussi fermé à la circulation le 29 mars, de 8 heures à 16 heures.

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