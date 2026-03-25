Euroligue : l'Asvel battue sur le fil à Belgrade par le Partizan

L'Asvel a été battue à la dernière seconde par un lancer-franc de Carlik Jones mardi dans la salle du Partizan Belgrade (79-78) lors de la 33e journée d'Euroligue.

Les Villeurbannais (8 victoires, 25 défaites), qui restent derniers du classement après ce troisième revers de suite, menaient pourtant de trois longueurs à 1 min 30 sec de la fin après un tir primé de Thomas Heurtel (19 pts et 9 passes décisives mais 6 balles perdues).

Mais ils ont mal maîtrisé leur toute fin de match, entre un panier plutôt facile manqué par Bastien Vautier, une faute offensive de ce dernier et une balle perdue, avant que Mbaye Ndiaye ne fasse faute à une seconde du buzzer sur Jones.