Actualité
Kalashnikov - AK47
© Tim Douet

Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés

  • par LR

    • Mardi 21 juillet, des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont découvert un fusil d’assaut chargé sur une trottinette. Quatre individus ont été interpellés.

    C’est une découverte inquiétante que des policiers de la brigade anticriminalité ont fait mardi 21 juillet, aux alentours de 23 h 30. Selon nos confrères d’actuLyon, alors qu’ils patrouillaient à proximité du Grand Frais de Vaulx-en-Velin, les policiers ont remarqué quatre individus au comportement suspect et ont décidé de procéder à leur contrôle.

    À leur niveau, les forces de l’ordre ont remarqué que les quatre hommes étaient à proximité d’un véhicule utilitaire. À l’intérieur de ce dernier se trouvait une trottinette électrique sur laquelle était accroché un fusil d’assaut de type Kalachnikov, chargé et prêt à être utilisé.

    Ils ont immédiatement été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de définir les intentions des quatre suspects.

    à lire également
    Incident radiologique aux HCL : un soignant contaminé lors d'une manipulation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incident radiologique aux HCL : un soignant contaminé lors d'une manipulation 12:51
    Kalashnikov - AK47
    Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés 12:05
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un utilitaire Mercedes prend feu lors d'une révision près de Lyon 12:00
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Lyon : les HCL alertent sur l'explosion des accidents de trottinette électrique 11:27
    Loïc Morais Pereira nommé directeur général des magasins bio L’Eau Vive 11:19
    d'heure en heure
    Loire : Carlesimo, repreneur en série de fonderies, mise désormais sur le verre de Duralex 11:15
    Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne par le nouveau conseil municipal
    "Une très bonne nouvelle" : le maire de Villeurbanne se félicite du déblocage des subventions gelées par le ministère de la Culture 10:58
    Bison Futé voit rouge pour les départs en vacances ce weekend en Auvergne-Rhône-Alpes 10:25
    À Lyon, une spectaculaire éclipse solaire partielle sera visible le 12 août 09:45
    Un incendie près de Lyon Saint-Exupéry a perturbé le trafic aérien 09:09
    L'Opéra de Lyon soulagé après le déblocage des subventions gelées par l'État 08:33
    Textor, ancien patron de l'OL, attaque Kang en justice, sa successeur, et lui réclame 400 millions de dollars 08:02
    Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange 07:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut