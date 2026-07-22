Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés

Mardi 21 juillet, des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont découvert un fusil d’assaut chargé sur une trottinette. Quatre individus ont été interpellés.

C’est une découverte inquiétante que des policiers de la brigade anticriminalité ont fait mardi 21 juillet, aux alentours de 23 h 30. Selon nos confrères d’actuLyon, alors qu’ils patrouillaient à proximité du Grand Frais de Vaulx-en-Velin, les policiers ont remarqué quatre individus au comportement suspect et ont décidé de procéder à leur contrôle.

À leur niveau, les forces de l’ordre ont remarqué que les quatre hommes étaient à proximité d’un véhicule utilitaire. À l’intérieur de ce dernier se trouvait une trottinette électrique sur laquelle était accroché un fusil d’assaut de type Kalachnikov, chargé et prêt à être utilisé.

Ils ont immédiatement été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de définir les intentions des quatre suspects.