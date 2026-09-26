Vanessa Paradis en concert à Lyon en novembre prochain

Vanessa Paradis sera en concert à la LDLC Arena de Lyon le 14 novembre. (Photo by Yohan BONNET / AFP)

Dans le cadre de sa nouvelle tournée des Zéniths, la célèbre chanteuse Vanessa Paradis sera en concert à la LDLC Arena de Lyon le 14 novembre prochain.

Après son passage aux Nuits de Fourvière cet été, Vanessa Paradis sera prochainement de retour à Lyon. La chanteuse, actrice et mannequin française se produira en effet à la LDLC Arena de Lyon le 14 novembre. L'artiste revient sur scène avec un nouvel album très attendu qui marque son grand retour musical. Intitulé Le Retour des beaux jours, celui-ci compte douze titres, portés par des influences pop et soul.

L'évènement débutera à 20 heures, avec la bassiste et chanteuse bordelaise Laure Sanchez en première partie. Plusieurs centaines de places sont encore disponibles à la vente sur la plateforme Ticket Master.

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