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Vanessa Paradis sera en concert à la LDLC Arena de Lyon le 14 novembre. (Photo by Yohan BONNET / AFP)

Vanessa Paradis en concert à Lyon en novembre prochain

  • par Amaury Perrin

    • Dans le cadre de sa nouvelle tournée des Zéniths, la célèbre chanteuse Vanessa Paradis sera en concert à la LDLC Arena de Lyon le 14 novembre prochain.

    Après son passage aux Nuits de Fourvière cet été, Vanessa Paradis sera prochainement de retour à Lyon. La chanteuse, actrice et mannequin française se produira en effet à la LDLC Arena de Lyon le 14 novembre. L'artiste revient sur scène avec un nouvel album très attendu qui marque son grand retour musical. Intitulé Le Retour des beaux jours, celui-ci compte douze titres, portés par des influences pop et soul.

    L'évènement débutera à 20 heures, avec la bassiste et chanteuse bordelaise Laure Sanchez en première partie. Plusieurs centaines de places sont encore disponibles à la vente sur la plateforme Ticket Master.

    Lire aussi : Concert Ravel, Debussy, Saint-Saëns : reflets de France à l’Auditorium

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