Vacances : trafic difficile dans les deux sens dans la vallée du Rhône

Bison futé annonce rouge sur l’ensemble du territoire en ce jour de fête nationale. Le chassé-croisé des vacances n’épargne pas les habitants de la vallée du Rhône où sont concentrées l’ensemble des difficultés de circulation, dans le sens des départs comme des retours.

Bison futé prévoyait un samedi rouge “très difficile” sur les routes, et il a vu juste. Les axes de circulation restent très chargés cet après-midi et particulièrement sur l’A7. Si le trafic est difficile sur l’autoroute de la vallée du Rhône depuis ce matin dans le sens des départs vers la Méditerranée, la circulation se complique dans le sens des retours également. Vinci Autoroutes prévoit 3h07 de voiture pour effectuer le trajet Lyon-Orange et 2h05 dans le sens inverse, au lieu d’1h35 en temps normal. Dimanche, les conditions de circulation devraient regagner en fluidité, sauf dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'A7, où le trafic pourra encore être ralenti par l’affluence des vacanciers.