Vacances : Bison futé voit rouge, l’A7 chargée ce week-end

Des embouteillages sont à prévoir sur l'A7 dès ce vendredi après-midi.

Pour ce deuxième week-end d’août, les routes seront encore chargées et il faudra s’armer de patience. La circulation sera particulièrement difficile sur l’arc méditerranéen et dans la vallée du Rhône notamment sur les autoroutes A7, A8 et A9, indique Bison Futé.

Prudence sur l’A7

Les bouchons commencent dès ce vendredi après-midi sur l’autoroute du Soleil. Il est conseillé d’éviter cet axe entre Lyon et Marseille de 12h à 23H. A partir de samedi, la circulation sera à nouveau très difficile sur l’ensemble de l'hexagone.

Dans le sens des départs, il est conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 5h à 18h. Dans le sens des retours, Bison Futé conseille d'éviter l’A7 entre Marseille et Lyon de 11h à minuit.

Dimanche 13 août, des difficultés de circulation sont attendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, et sur l’Arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61, précise Bison Futé.

L' A7 sera chargée entre Orange et Lyon, de 12h à 21H. Dans le sens de départ, de 10h à 19H.

Circulation à nouveau difficile mercredi

Un retour à la normale est prévu à partir de lundi. En revanche, prudence mercredi 16 août, “dans le sens des retours, la circulation sera difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen, notamment sur l’A7 et l’A8”, précise Bison Futé.

Retrouvez en ligne toutes les informations concernant le trafic prévu ce week-end.