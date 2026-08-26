Lyon : une course-poursuite se termine dans la vitrine d’un pressing à la Guillotière

Un véhicule volé à Villeurbanne a terminé sa course dans la vitrine d’un commerce du 7e arrondissement de Lyon, mercredi 26 août.

Ce mercredi 26 août, vers 4h10 du matin, un équipage de police a voulu contrôler un véhicule circulant au niveau du cours Gambetta, à Lyon. Le conducteur a refusé d’obtempérer avant de prendre la fuite. La course n’aura finalement duré que quelques instants.

Le véhicule a percuté la devanture d’un pressing situé à l’angle de la rue de Marseille et de la rue Chevreul, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Plusieurs plots de sécurité installés devant le commerce ont été arrachés. La vitrine a également été endommagée.

Les premières vérifications ont permis d’établir que le véhicule avait été volé à Villeurbanne quelques heures avant les faits. Trois personnes ont donc été interpellées par les forces de l’ordre et placées en garde à vue. Parmi elles, un homme de 23 ans présenté comme le conducteur, un passager âgé de 19 ans et un mineur de 16 ans.

Aucun blessé n’est à déplorer.

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