Une solution pour une meilleure sobriété énergétique ?

Écowatt permet de jauger les périodes de tension du réseau électrique. Un dispositif adopté par une cinquantaine d'acteurs de la région.

Le dispositif ÉcoWatt permet de qualifier en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les Français. Il guide les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, pour adopter les gestes permettant de réduire la consommation d’électricité lors des périodes de tension. En complément des actions de sobriété énergétique, une cinquantaine de collectivités, associations et entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont décidé de signer la charte d’adhésion à ce dispositif.

Engagés pour plus de sobriété

Pour contribuer à réduire les risques de coupure de courant, ces collectivités se sont engagées sur plusieurs points. Elles doivent être vigilantes sur les seuils d'alerte qu'envoie ÉcoWatt. Durant les stades orange ou rouge (entre 8h et 13h et entre 18h et 20h) elles doivent :

Réduire voire couper le chauffage

Diminuer l'éclairage ainsi qu'éteindre les écrans informatiques, publicitaires, enseignes lumineuses

Baisser la puissance ou couper les équipements fortement consommateurs d'électricité.

Un mot d'ordre sensibiliser

Les différents acteurs se sont aussi engagés à maximiser la diffusion du dispositif auprès de leurs abonnés, adhérents ou clients basés dans la région Auvergne-Rhône Alpes. Ces acteurs seront sensibilisés aux bons gestes à adopter en cas d’alertes et pourront agir sur leur consommation au bon moment. Pour lutter contre les pénuries potentielles d'électricité, cette cinquantaine de collectivités, associations et entreprises de la région comptent informer un maximum de personnes à propos de la sobriété énergétique.

