Une semaine zéro déchet dans les marchés de Lyon

Du 15 au 20 juin, la ville de Lyon lance l'opération "les Marchés s'attaquent aux Déchets" en faveur du développement durable et de la réduction des déchets.

Toute la semaine, du mardi au dimanche, la mairie de Lyon, en lien avec l'association "M ton marché", propose un certain nombre d'animations dans les marchés de la ville dans le cadre de l'opération "les Marchés s'attaquent aux Déchets".

L'association "Zéro Déchet Lyon" mènera notamment une action de sensibilisation pour proposer de nouvelles pratiques ou mettre en lumières celles déjà usitées par les commerçants comme les consommateurs.

Des dépliants seront distribués aux consommateurs, et des sacs à vrac offerts à tous les participants de l'enquête menée sur les marchés. Des tombolas thématiques seront également organisées pour gagner des paniers garnis de produits du marché offerts par les commerçants.

Une enquête en ligne a également été lancée par la ville de Lyon, pour enquêter sur la gestion des déchets et les pratiques de développement durable sur les marchés. L'enquête permet, entre autres, de savoir quelles pratiques sont ou non appliquées par les consommateurs et les commerçants, et quelles initiatives supplémentaires pourraient être établies.

