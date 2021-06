Le Festival Lyon zéro déchets dévoile son programme

Le 3 juillet prochain, le Festival Lyon Zéro Déchet ("FL0D") revient pour une troisième édition à Lyon. L'association a d'ores et déjà dévoilé sa programmation.

L'association "FL0D", à l'origine du projet, propose aux visiteurs de "découvrir le mode de vie zéro déchet de façon ludique" le 3 juillet 2021 à la Maison de l'Environnement et au parc des Berges du Rhône Sud à Lyon.

Au programme, sont proposés une série d'activités, ateliers, tables rondes et actions collectives concrètes pour changer ses pratiques de consommation.

Entre autre, vous pourrez assister à une table ronde sur "la Seconde vie des Vêtements", ou à une conférence proposant un programme Zéro Déchet sur la Métropole. Vous pourrez aussi participer à des ateliers pour reconditionner votre ordinateur, adopter une "cuisine anti-gaspi", changer votre "routine salle de bain" ou même faire votre propre baume hydratant. Enfin, des actions concrètes sont organisées, dont un Ramassage participatif de 9h à 12h dans les rues de Lyon.

Le Festival se veut aussi familial et présente également un certain nombre d'activités centrées sur les enfants (avec une conférence sur "les couches lavables, sereinement") ou pour les enfants (avec des jeux en famille et des animations).

Pour participer, vous pouvez dès à présent réserver vos places aux activités de votre choix. Le prix de l'inscription est libre (avec un prix plancher généralement de 2 à 5€) et sert à financer l'association. Vous pouvez ainsi choisir une inscription "coup de pouce" à 10€ ou "soutien sans faille" à 15€ pour soutenir l'initiative. Les plus généreux auront même la possibilité de faire un don en plus de leur inscription.

