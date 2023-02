Une semaine dédiée au théâtre d'impro à Lyon

Le café-théâtre Rikiki, situé en bas des pentes de la Croix-Rousse, organise sa semaine dédiée au théâtre d'impro du 15 au 18 février.

La semaine de l'impro démarre au café-théâtre Rikiki (Lyon 1er) ce mercredi 15 février. Pour l'occasion, quatre spectacles sont proposés au public à partir de 10 ans.

Témoins

Mathilde et Thomas sont témoins au mariage de leurs ami.e.s, et c’est au public de définir le point de départ de cette journée de mariage. qui définirez le point de départ de cette journée de mariage ! (Par la compagnie l'Équipe Bis).



15 février à 20h30

La Panne

Sur scène, on retrouvera quatre voyageurs, une voiture en panne au milieu de nul part ! Mais alors, qui sont-ils ? Là encore, au public de le déterminer... (De et par Mathilde Cribier, Yoann Giletti, Paola Vigoroso et Thomas Pizzotti).

16 février à 20h30

Les Pestiférés

"Si c’est pas l’autre, c’est peut-être toi ! Nous pouvons rire de tout, et nous le ferons dans cette création spontanée" (par la compagnie Les Gamins d'passage).



16 février à 20h30

La Véritable histoire de Vérona et Davinique

Avec "La véritable histoire de Vérona et Davinique" la compagnie L'Équipe Bis invite le public à découvrir les femmes qui se cachent derrière les stars.

18 février à 20h30